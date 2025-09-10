Валюты / HG
HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
23.46 USD 0.69 (2.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HG за сегодня изменился на -2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.40, а максимальная — 24.30.
Следите за динамикой Hamilton Insurance Group Ltd Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HG
- Australia’s Orion Minerals signs deal with Glencore unit for up to $250 million funding
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- Алюминий идет к самой затяжной серии роста за год в ожидании ФРС
- Цены на золото держатся вблизи рекордных максимумов
- Gold prices hold near record highs ahead of Fed rate decision
- Цены на золото растут на фоне ставок на снижение ставки ФРС
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- Copper prices rise as Freeport says Graesberg mine to remain suspended
- Hamilton Insurance (HG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- Цены на медь остаются высокими из-за проблем с поставками из Индонезии
- Copper prices stay high on Indonesia supply concerns, China demand outlook
- Цены на золото снижаются; CPI в США на горизонте
- Gold prices hold near peaks on rate cut hopes; US CPI looms
- Центральный банк Чили повысил прогноз роста ВВП на 2025 год
Дневной диапазон
23.40 24.30
Годовой диапазон
16.80 24.67
- Предыдущее закрытие
- 24.15
- Open
- 24.30
- Bid
- 23.46
- Ask
- 23.76
- Low
- 23.40
- High
- 24.30
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- -2.86%
- Месячное изменение
- -0.85%
- 6-месячное изменение
- 12.57%
- Годовое изменение
- 21.18%
