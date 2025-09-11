Divisas / HG
HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
23.56 USD 0.10 (0.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HG de hoy ha cambiado un 0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.50, mientras que el máximo ha alcanzado 23.89.
El tipo de cambio de HG de hoy ha cambiado un 0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.50, mientras que el máximo ha alcanzado 23.89.
HG News
- Resumen de materias primas: el crudo y el lingote se toman un respiro antes del resultado de la reunión de la Fed
- El oro cede desde máximos históricos antes de la decisión de la Fed
- Precios del oro bajan desde máximos históricos antes de decisión de la Fed
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Australia’s Orion Minerals signs deal with Glencore unit for up to $250 million funding
- La mina peruana de cobre Antamina amplía instalaciones para extender operación hasta 2036
- S&P eleva calificación de Vale a ’BBB’ por mejoras en controles de riesgo
- S&P eleva calificación de Vale a ’BBB’ por mejores controles de riesgo
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- Taseko Mines sube 75% tras señal de Valor razonable de InvestingPro
- Precios del oro se mantienen cerca de máximos históricos previo a decisión de la Fed
- Los precios del oro se mantienen cerca de máximos históricos antes de la decisión de la Fed
- Gold prices hold near record highs ahead of Fed rate decision
- Los precios del oro suben cerca de máximos históricos, encaminados a su cuarta semana de ganancias por apuestas a recortes de la Fed
- Precios del oro suben cerca de máximos históricos, rumbo a cuarta semana de ganancias
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- Precios del cobre suben mientras Freeport mantiene suspendida mina Grasberg
- Los precios del cobre suben mientras Freeport dice que la mina Grasberg seguirá suspendida
- Copper prices rise as Freeport says Graesberg mine to remain suspended
- Hamilton Insurance (HG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- Precios del cobre se mantienen altos por suministro en Indonesia y demanda china
- Los precios del cobre se mantienen altos por preocupaciones de suministro en Indonesia y perspectivas de demanda china
- Copper prices stay high on Indonesia supply concerns, China demand outlook
Rango diario
23.50 23.89
Rango anual
16.80 24.67
- Cierres anteriores
- 23.46
- Open
- 23.50
- Bid
- 23.56
- Ask
- 23.86
- Low
- 23.50
- High
- 23.89
- Volumen
- 362
- Cambio diario
- 0.43%
- Cambio mensual
- -0.42%
- Cambio a 6 meses
- 13.05%
- Cambio anual
- 21.69%
