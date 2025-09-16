QuotazioniSezioni
HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B

24.37 USD 0.05 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HG ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.92 e ad un massimo di 24.99.

Segui le dinamiche di Hamilton Insurance Group Ltd Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.92 24.99
Intervallo Annuale
16.80 24.99
Chiusura Precedente
24.42
Apertura
24.39
Bid
24.37
Ask
24.67
Minimo
23.92
Massimo
24.99
Volume
1.773 K
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
3.00%
Variazione Semestrale
16.94%
Variazione Annuale
25.88%
