HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
24.37 USD 0.05 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HG ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.92 e ad un massimo di 24.99.
Segui le dinamiche di Hamilton Insurance Group Ltd Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.92 24.99
Intervallo Annuale
16.80 24.99
- Chiusura Precedente
- 24.42
- Apertura
- 24.39
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Minimo
- 23.92
- Massimo
- 24.99
- Volume
- 1.773 K
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 3.00%
- Variazione Semestrale
- 16.94%
- Variazione Annuale
- 25.88%
20 settembre, sabato