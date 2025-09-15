통화 / HG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HG: Hamilton Insurance Group Ltd Class B
24.37 USD 0.05 (0.20%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HG 환율이 오늘 -0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.92이고 고가는 24.99이었습니다.
Hamilton Insurance Group Ltd Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HG News
- 해밀턴 보험 그룹, 주가 사상 최고치인 24.69 USD 기록
- Hamilton Insurance Group stock hits all-time high of 24.69 USD
- 금 선물, 연준 금리 인하 후 5주 연속 상승 전망
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- 中, 러시아산 구리·니켈 보조금 삭감
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- 모건 스탠리, 구리 가격 약세는 일시적일 것으로 전망
- Morgan Stanley sees weakness in copper prices as short-lived
- Fed 금리 인하 후 달러 반등에 금 가격 하락
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- 금 선물, Fed 금리 결정 앞두고 최고치에서 소폭 하락
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Australia’s Orion Minerals signs deal with Glencore unit for up to $250 million funding
- Vale upgraded to ’BBB’ by S&P on improved risk controls
- 구리값, 연준 금리 인하 기대에 15개월 만에 최고치
- Taseko Mines, InvestingPro의 공정가치 신호에 75% 급등
일일 변동 비율
23.92 24.99
년간 변동
16.80 24.99
- 이전 종가
- 24.42
- 시가
- 24.39
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- 저가
- 23.92
- 고가
- 24.99
- 볼륨
- 1.773 K
- 일일 변동
- -0.20%
- 월 변동
- 3.00%
- 6개월 변동
- 16.94%
- 년간 변동율
- 25.88%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K