GGB: Gerdau S.A
3.13 USD 0.01 (0.32%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GGB para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.11 e o mais alto foi 3.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Gerdau S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GGB Notícias
Faixa diária
3.11 3.15
Faixa anual
2.27 3.63
- Fechamento anterior
- 3.14
- Open
- 3.15
- Bid
- 3.13
- Ask
- 3.43
- Low
- 3.11
- High
- 3.15
- Volume
- 2.062 K
- Mudança diária
- -0.32%
- Mudança mensal
- 2.96%
- Mudança de 6 meses
- 9.82%
- Mudança anual
- -11.08%
