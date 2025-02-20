통화 / GGB
GGB: Gerdau S.A
3.11 USD 0.01 (0.32%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GGB 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.09이고 고가는 3.13이었습니다.
Gerdau S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GGB News
- Gerdau S.A. (GGB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gerdau ADR earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Gerdau’s adjusted profit falls near 9% in Q2, tariffs boost US operations
- Are Investors Undervaluing Gerdau (GGB) Right Now?
- Announcement by Gerdau S.A. of Results of Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Announcement by Gerdau S.A. of Consideration for Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- This Fifth Third Bancorp Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), ABM Indus (NYSE:ABM)
- UBS upgrades Gerdau stock rating to Buy amid US steel tariffs
- Gerdau: Latin American Steelmaker Benefits From Tariff Hike (Rating Upgrade) (NYSE:GGB)
- Announcement of Offer to Purchase for Cash Any and All of the Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Brazil’s Gerdau remains optimistic about steel orders from the U.S
- Brazilian steelmaker Gerdau posts slight core earnings beat as US revenue rises
- Gerdau S.A. (GGB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.09 3.13
년간 변동
2.27 3.63
- 이전 종가
- 3.12
- 시가
- 3.11
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- 저가
- 3.09
- 고가
- 3.13
- 볼륨
- 4.983 K
- 일일 변동
- -0.32%
- 월 변동
- 2.30%
- 6개월 변동
- 9.12%
- 년간 변동율
- -11.65%
