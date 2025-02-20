Валюты / GGB
GGB: Gerdau S.A
3.13 USD 0.02 (0.64%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GGB за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.11, а максимальная — 3.15.
Следите за динамикой Gerdau S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.11 3.15
Годовой диапазон
2.27 3.63
- Предыдущее закрытие
- 3.11
- Open
- 3.13
- Bid
- 3.13
- Ask
- 3.43
- Low
- 3.11
- High
- 3.15
- Объем
- 4.557 K
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 2.96%
- 6-месячное изменение
- 9.82%
- Годовое изменение
- -11.08%
