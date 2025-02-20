Divisas / GGB
GGB: Gerdau S.A
3.14 USD 0.01 (0.32%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GGB de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.12, mientras que el máximo ha alcanzado 3.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gerdau S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGB News
- Gerdau S.A. (GGB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gerdau ADR earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Gerdau’s adjusted profit falls near 9% in Q2, tariffs boost US operations
- Are Investors Undervaluing Gerdau (GGB) Right Now?
- Announcement by Gerdau S.A. of Results of Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Announcement by Gerdau S.A. of Consideration for Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- This Fifth Third Bancorp Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), ABM Indus (NYSE:ABM)
- UBS upgrades Gerdau stock rating to Buy amid US steel tariffs
- Gerdau: Latin American Steelmaker Benefits From Tariff Hike (Rating Upgrade) (NYSE:GGB)
- Announcement of Offer to Purchase for Cash Any and All of the Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Brazil’s Gerdau remains optimistic about steel orders from the U.S
- Brazilian steelmaker Gerdau posts slight core earnings beat as US revenue rises
- Gerdau S.A. (GGB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.12 3.21
Rango anual
2.27 3.63
- Cierres anteriores
- 3.13
- Open
- 3.13
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Low
- 3.12
- High
- 3.21
- Volumen
- 6.302 K
- Cambio diario
- 0.32%
- Cambio mensual
- 3.29%
- Cambio a 6 meses
- 10.18%
- Cambio anual
- -10.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B