GGB: Gerdau S.A

3.12 USD 0.02 (0.64%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GGB hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.11 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gerdau S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.11 3.15
Jahresspanne
2.27 3.63
Vorheriger Schlusskurs
3.14
Eröffnung
3.15
Bid
3.12
Ask
3.42
Tief
3.11
Hoch
3.15
Volumen
7.106 K
Tagesänderung
-0.64%
Monatsänderung
2.63%
6-Monatsänderung
9.47%
Jahresänderung
-11.36%
