GGB: Gerdau S.A
3.12 USD 0.02 (0.64%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GGB hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.11 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gerdau S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GGB News
- Gerdau S.A. (GGB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gerdau ADR earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Gerdau’s adjusted profit falls near 9% in Q2, tariffs boost US operations
- Are Investors Undervaluing Gerdau (GGB) Right Now?
- Announcement by Gerdau S.A. of Results of Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Announcement by Gerdau S.A. of Consideration for Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- This Fifth Third Bancorp Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), ABM Indus (NYSE:ABM)
- UBS upgrades Gerdau stock rating to Buy amid US steel tariffs
- Gerdau: Latin American Steelmaker Benefits From Tariff Hike (Rating Upgrade) (NYSE:GGB)
- Announcement of Offer to Purchase for Cash Any and All of the Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Brazil’s Gerdau remains optimistic about steel orders from the U.S
- Brazilian steelmaker Gerdau posts slight core earnings beat as US revenue rises
- Gerdau S.A. (GGB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.11 3.15
Jahresspanne
2.27 3.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.14
- Eröffnung
- 3.15
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Tief
- 3.11
- Hoch
- 3.15
- Volumen
- 7.106 K
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 2.63%
- 6-Monatsänderung
- 9.47%
- Jahresänderung
- -11.36%
