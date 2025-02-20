货币 / GGB
GGB: Gerdau S.A
3.15 USD 0.02 (0.64%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GGB汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点3.12和高点3.17进行交易。
关注Gerdau S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GGB新闻
- Gerdau S.A. (GGB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gerdau ADR earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Gerdau’s adjusted profit falls near 9% in Q2, tariffs boost US operations
- Are Investors Undervaluing Gerdau (GGB) Right Now?
- Announcement by Gerdau S.A. of Results of Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Announcement by Gerdau S.A. of Consideration for Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- This Fifth Third Bancorp Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), ABM Indus (NYSE:ABM)
- UBS upgrades Gerdau stock rating to Buy amid US steel tariffs
- Gerdau: Latin American Steelmaker Benefits From Tariff Hike (Rating Upgrade) (NYSE:GGB)
- Announcement of Offer to Purchase for Cash Any and All of the Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Brazil’s Gerdau remains optimistic about steel orders from the U.S
- Brazilian steelmaker Gerdau posts slight core earnings beat as US revenue rises
- Gerdau S.A. (GGB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.12 3.17
年范围
2.27 3.63
- 前一天收盘价
- 3.13
- 开盘价
- 3.13
- 卖价
- 3.15
- 买价
- 3.45
- 最低价
- 3.12
- 最高价
- 3.17
- 交易量
- 2.548 K
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- 3.62%
- 6个月变化
- 10.53%
- 年变化
- -10.51%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值