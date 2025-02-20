通貨 / GGB
GGB: Gerdau S.A
3.12 USD 0.02 (0.64%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GGBの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり3.11の安値と3.15の高値で取引されました。
Gerdau S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGB News
1日のレンジ
3.11 3.15
1年のレンジ
2.27 3.63
- 以前の終値
- 3.14
- 始値
- 3.15
- 買値
- 3.12
- 買値
- 3.42
- 安値
- 3.11
- 高値
- 3.15
- 出来高
- 7.106 K
- 1日の変化
- -0.64%
- 1ヶ月の変化
- 2.63%
- 6ヶ月の変化
- 9.47%
- 1年の変化
- -11.36%
