GGB: Gerdau S.A
3.11 USD 0.01 (0.32%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GGB a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.09 et à un maximum de 3.13.
Suivez la dynamique Gerdau S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGB Nouvelles
- Gerdau S.A. (GGB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gerdau ADR earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Gerdau’s adjusted profit falls near 9% in Q2, tariffs boost US operations
- Are Investors Undervaluing Gerdau (GGB) Right Now?
- Announcement by Gerdau S.A. of Results of Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Announcement by Gerdau S.A. of Consideration for Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- This Fifth Third Bancorp Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), ABM Indus (NYSE:ABM)
- UBS upgrades Gerdau stock rating to Buy amid US steel tariffs
- Gerdau: Latin American Steelmaker Benefits From Tariff Hike (Rating Upgrade) (NYSE:GGB)
- Announcement of Offer to Purchase for Cash Any and All of the Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
- Brazil’s Gerdau remains optimistic about steel orders from the U.S
- Brazilian steelmaker Gerdau posts slight core earnings beat as US revenue rises
- Gerdau S.A. (GGB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.09 3.13
Range Annuel
2.27 3.63
- Clôture Précédente
- 3.12
- Ouverture
- 3.11
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- Plus Bas
- 3.09
- Plus Haut
- 3.13
- Volume
- 4.983 K
- Changement quotidien
- -0.32%
- Changement Mensuel
- 2.30%
- Changement à 6 Mois
- 9.12%
- Changement Annuel
- -11.65%
20 septembre, samedi