GCTK: GlucoTrack Inc
6.89 USD 0.66 (8.74%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GCTK para hoje mudou para -8.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.84 e o mais alto foi 7.76.
Veja a dinâmica do par de moedas GlucoTrack Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GCTK Notícias
- Ações da GlucoTrack caem após emissão de nota conversível de US$ 3,6 milhões
- GlucoTrack stock tumbles after issuing $3.6M convertible note
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Cardiac electrophysiologist Hirsh joins Glucotrack’s clinical team
- Glucotrack appoints CBIZ as new auditor, dismisses Grant Thornton
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- GlucoTrack Stock (GCTK) Stock Rockets 130% on Diabetes Tracking Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is This Nano-Cap Glucotrack Stock Trading Higher On Wednesday? - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
- Glucotrack reports positive results from first human trial of blood glucose monitor
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Glucotrack announces 1-for-60 reverse stock split effective June 16
- Rebuilding Trust: How Glucotrack Is Establishing A New Standard In Diabetes Management
- Glucotrack to Showcase Long-Term Continuous Blood Glucose Monitor at American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- GCTK stock plunges to 52-week low, hits $0.13
- Upcoming Benzinga Webinar With Glucotrack To Discuss The Potential Of Its Innovative CBGM Technology To Transform Diabetes Care And Patient Lives
Faixa diária
6.84 7.76
Faixa anual
0.09 48.80
- Fechamento anterior
- 7.55
- Open
- 7.45
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Low
- 6.84
- High
- 7.76
- Volume
- 456
- Mudança diária
- -8.74%
- Mudança mensal
- 25.27%
- Mudança de 6 meses
- 3727.78%
- Mudança anual
- -85.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh