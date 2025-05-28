통화 / GCTK
GCTK: GlucoTrack Inc
6.63 USD 0.26 (3.77%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GCTK 환율이 오늘 -3.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.51이고 고가는 6.92이었습니다.
GlucoTrack Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCTK News
- 글루코트랙, 360만 달러 전환사채 발행 후 주가 급락
- GlucoTrack stock tumbles after issuing $3.6M convertible note
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Cardiac electrophysiologist Hirsh joins Glucotrack’s clinical team
- Glucotrack appoints CBIZ as new auditor, dismisses Grant Thornton
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- GlucoTrack Stock (GCTK) Stock Rockets 130% on Diabetes Tracking Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is This Nano-Cap Glucotrack Stock Trading Higher On Wednesday? - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
- Glucotrack reports positive results from first human trial of blood glucose monitor
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Glucotrack announces 1-for-60 reverse stock split effective June 16
- Rebuilding Trust: How Glucotrack Is Establishing A New Standard In Diabetes Management
- Glucotrack to Showcase Long-Term Continuous Blood Glucose Monitor at American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- GCTK stock plunges to 52-week low, hits $0.13
- Upcoming Benzinga Webinar With Glucotrack To Discuss The Potential Of Its Innovative CBGM Technology To Transform Diabetes Care And Patient Lives
일일 변동 비율
6.51 6.92
년간 변동
0.09 48.80
- 이전 종가
- 6.89
- 시가
- 6.78
- Bid
- 6.63
- Ask
- 6.93
- 저가
- 6.51
- 고가
- 6.92
- 볼륨
- 309
- 일일 변동
- -3.77%
- 월 변동
- 20.55%
- 6개월 변동
- 3583.33%
- 년간 변동율
- -86.19%
20 9월, 토요일