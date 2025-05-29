Валюты / GCTK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GCTK: GlucoTrack Inc
7.90 USD 0.12 (1.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GCTK за сегодня изменился на 1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.81, а максимальная — 8.61.
Следите за динамикой GlucoTrack Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GCTK
- Акции GlucoTrack обвалились после выпуска конвертируемых облигаций на $3,6 млн
- GlucoTrack stock tumbles after issuing $3.6M convertible note
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Cardiac electrophysiologist Hirsh joins Glucotrack’s clinical team
- Glucotrack appoints CBIZ as new auditor, dismisses Grant Thornton
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- GlucoTrack Stock (GCTK) Stock Rockets 130% on Diabetes Tracking Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is This Nano-Cap Glucotrack Stock Trading Higher On Wednesday? - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
- Glucotrack reports positive results from first human trial of blood glucose monitor
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Glucotrack announces 1-for-60 reverse stock split effective June 16
- Rebuilding Trust: How Glucotrack Is Establishing A New Standard In Diabetes Management
- Rebuilding Trust: How Glucotrack Is Establishing A New Standard In Diabetes Management - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
- Glucotrack to Showcase Long-Term Continuous Blood Glucose Monitor at American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- GCTK stock plunges to 52-week low, hits $0.13
- Upcoming Benzinga Webinar With Glucotrack To Discuss The Potential Of Its Innovative CBGM Technology To Transform Diabetes Care And Patient Lives
Дневной диапазон
7.81 8.61
Годовой диапазон
0.09 48.80
- Предыдущее закрытие
- 7.78
- Open
- 7.88
- Bid
- 7.90
- Ask
- 8.20
- Low
- 7.81
- High
- 8.61
- Объем
- 1.020 K
- Дневное изменение
- 1.54%
- Месячное изменение
- 43.64%
- 6-месячное изменение
- 4288.89%
- Годовое изменение
- -83.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.