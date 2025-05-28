KurseKategorien
Währungen / GCTK
Zurück zum Aktien

GCTK: GlucoTrack Inc

6.54 USD 0.35 (5.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GCTK hat sich für heute um -5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.51 bis zu einem Hoch von 6.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die GlucoTrack Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCTK News

Tagesspanne
6.51 6.92
Jahresspanne
0.09 48.80
Vorheriger Schlusskurs
6.89
Eröffnung
6.78
Bid
6.54
Ask
6.84
Tief
6.51
Hoch
6.92
Volumen
272
Tagesänderung
-5.08%
Monatsänderung
18.91%
6-Monatsänderung
3533.33%
Jahresänderung
-86.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K