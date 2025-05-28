Währungen / GCTK
GCTK: GlucoTrack Inc
6.54 USD 0.35 (5.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GCTK hat sich für heute um -5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.51 bis zu einem Hoch von 6.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die GlucoTrack Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.51 6.92
Jahresspanne
0.09 48.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.89
- Eröffnung
- 6.78
- Bid
- 6.54
- Ask
- 6.84
- Tief
- 6.51
- Hoch
- 6.92
- Volumen
- 272
- Tagesänderung
- -5.08%
- Monatsänderung
- 18.91%
- 6-Monatsänderung
- 3533.33%
- Jahresänderung
- -86.38%
