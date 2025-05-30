Devises / GCTK
GCTK: GlucoTrack Inc
6.63 USD 0.26 (3.77%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GCTK a changé de -3.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.51 et à un maximum de 6.92.
Suivez la dynamique GlucoTrack Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GCTK Nouvelles
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices et autres grandes actions en baisse dans la séance de pré-ouverture de lundi | Benzinga France
- Pourquoi les actions de Check-Cap sont en hausse de 183% ; Voici 20 actions en mouvement avant l'ouverture du marché | Benzinga France
- L’action GlucoTrack chute après l’émission d’une obligation convertible de 3,6M€
- GlucoTrack stock tumbles after issuing $3.6M convertible note
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Cardiac electrophysiologist Hirsh joins Glucotrack’s clinical team
- Glucotrack appoints CBIZ as new auditor, dismisses Grant Thornton
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- GlucoTrack Stock (GCTK) Stock Rockets 130% on Diabetes Tracking Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is This Nano-Cap Glucotrack Stock Trading Higher On Wednesday? - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
- Glucotrack reports positive results from first human trial of blood glucose monitor
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Glucotrack announces 1-for-60 reverse stock split effective June 16
- Rebuilding Trust: How Glucotrack Is Establishing A New Standard In Diabetes Management
- Rebuilding Trust: How Glucotrack Is Establishing A New Standard In Diabetes Management - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
- Glucotrack to Showcase Long-Term Continuous Blood Glucose Monitor at American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- GCTK stock plunges to 52-week low, hits $0.13
Range quotidien
6.51 6.92
Range Annuel
0.09 48.80
- Clôture Précédente
- 6.89
- Ouverture
- 6.78
- Bid
- 6.63
- Ask
- 6.93
- Plus Bas
- 6.51
- Plus Haut
- 6.92
- Volume
- 309
- Changement quotidien
- -3.77%
- Changement Mensuel
- 20.55%
- Changement à 6 Mois
- 3583.33%
- Changement Annuel
- -86.19%
20 septembre, samedi