通貨 / GCTK
GCTK: GlucoTrack Inc
6.89 USD 0.66 (8.74%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GCTKの今日の為替レートは、-8.74%変化しました。日中、通貨は1あたり6.84の安値と7.76の高値で取引されました。
GlucoTrack Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GCTK News
- GlucoTrack社、3.6百万ドルの転換社債発行で株価急落
- GlucoTrack stock tumbles after issuing $3.6M convertible note
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Cardiac electrophysiologist Hirsh joins Glucotrack’s clinical team
- Glucotrack appoints CBIZ as new auditor, dismisses Grant Thornton
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- GlucoTrack Stock (GCTK) Stock Rockets 130% on Diabetes Tracking Data - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is This Nano-Cap Glucotrack Stock Trading Higher On Wednesday? - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
- Glucotrack reports positive results from first human trial of blood glucose monitor
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Glucotrack announces 1-for-60 reverse stock split effective June 16
- Rebuilding Trust: How Glucotrack Is Establishing A New Standard In Diabetes Management
- Rebuilding Trust: How Glucotrack Is Establishing A New Standard In Diabetes Management - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
- Glucotrack to Showcase Long-Term Continuous Blood Glucose Monitor at American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions
- GCTK stock plunges to 52-week low, hits $0.13
- Upcoming Benzinga Webinar With Glucotrack To Discuss The Potential Of Its Innovative CBGM Technology To Transform Diabetes Care And Patient Lives
- Upcoming Benzinga Webinar With Glucotrack To Discuss The Potential Of Its Innovative CBGM Technology To Transform Diabetes Care And Patient Lives - GlucoTrack (NASDAQ:GCTK)
1日のレンジ
6.84 7.76
1年のレンジ
0.09 48.80
- 以前の終値
- 7.55
- 始値
- 7.45
- 買値
- 6.89
- 買値
- 7.19
- 安値
- 6.84
- 高値
- 7.76
- 出来高
- 456
- 1日の変化
- -8.74%
- 1ヶ月の変化
- 25.27%
- 6ヶ月の変化
- 3727.78%
- 1年の変化
- -85.65%
