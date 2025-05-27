Moedas / FURY
FURY: Fury Gold Mines Limited
0.68 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FURY para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.65 e o mais alto foi 0.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Fury Gold Mines Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FURY Notícias
Faixa diária
0.65 0.70
Faixa anual
0.35 0.73
- Fechamento anterior
- 0.68
- Open
- 0.69
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.65
- High
- 0.70
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 30.77%
- Mudança de 6 meses
- 74.36%
- Mudança anual
- 58.14%
