Valute / FURY
FURY: Fury Gold Mines Limited
0.69 USD 0.01 (1.47%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FURY ha avuto una variazione del 1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.66 e ad un massimo di 0.72.
Segui le dinamiche di Fury Gold Mines Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FURY News
Intervallo Giornaliero
0.66 0.72
Intervallo Annuale
0.35 0.73
- Chiusura Precedente
- 0.68
- Apertura
- 0.70
- Bid
- 0.69
- Ask
- 0.99
- Minimo
- 0.66
- Massimo
- 0.72
- Volume
- 195
- Variazione giornaliera
- 1.47%
- Variazione Mensile
- 32.69%
- Variazione Semestrale
- 76.92%
- Variazione Annuale
- 60.47%
21 settembre, domenica