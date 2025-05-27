Валюты / FURY
FURY: Fury Gold Mines Limited
0.70 USD 0.02 (2.78%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FURY за сегодня изменился на -2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.69, а максимальная — 0.73.
Следите за динамикой Fury Gold Mines Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FURY
Дневной диапазон
0.69 0.73
Годовой диапазон
0.35 0.73
- Предыдущее закрытие
- 0.72
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.70
- Ask
- 1.00
- Low
- 0.69
- High
- 0.73
- Объем
- 213
- Дневное изменение
- -2.78%
- Месячное изменение
- 34.62%
- 6-месячное изменение
- 79.49%
- Годовое изменение
- 62.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.