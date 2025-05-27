Dövizler / FURY
FURY: Fury Gold Mines Limited
0.69 USD 0.01 (1.47%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FURY fiyatı bugün 1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.66 ve Yüksek fiyatı olarak 0.72 aralığında işlem gördü.
Fury Gold Mines Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FURY haberleri
- Is Fury Gold Mines (FURY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Fury reports promising lithium test results from Quebec discovery
- H.C. Wainwright raises Fury Gold Mines stock price target on Committee Bay drilling program
- Fury reports promising lithium drill results from Quebec project
- Fury Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
- Fury Announces Closing of Financing
- Fury Finalizes Drill Targeting at its Newly Acquired Sakami Gold Project
- Fury Announces Filing and Mailing of the Management Information Circular in Connection with its Annual Meeting of Shareholders
- Fury Announces 2025 Exploration Plans at Committee Bay
- Fury Announces C$4.3M Strategic Investment
Günlük aralık
0.66 0.72
Yıllık aralık
0.35 0.73
- Önceki kapanış
- 0.68
- Açılış
- 0.70
- Satış
- 0.69
- Alış
- 0.99
- Düşük
- 0.66
- Yüksek
- 0.72
- Hacim
- 195
- Günlük değişim
- 1.47%
- Aylık değişim
- 32.69%
- 6 aylık değişim
- 76.92%
- Yıllık değişim
- 60.47%
21 Eylül, Pazar