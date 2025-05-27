通貨 / FURY
FURY: Fury Gold Mines Limited
0.68 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FURYの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.65の安値と0.70の高値で取引されました。
Fury Gold Mines Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FURY News
- Is Fury Gold Mines (FURY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Fury reports promising lithium test results from Quebec discovery
- H.C. Wainwright raises Fury Gold Mines stock price target on Committee Bay drilling program
- Fury reports promising lithium drill results from Quebec project
- Fury Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
- Fury Announces Closing of Financing
- Fury Finalizes Drill Targeting at its Newly Acquired Sakami Gold Project
- Fury Announces Filing and Mailing of the Management Information Circular in Connection with its Annual Meeting of Shareholders
- Fury Announces 2025 Exploration Plans at Committee Bay
- Fury Announces C$4.3M Strategic Investment
1日のレンジ
0.65 0.70
1年のレンジ
0.35 0.73
- 以前の終値
- 0.68
- 始値
- 0.69
- 買値
- 0.68
- 買値
- 0.98
- 安値
- 0.65
- 高値
- 0.70
- 出来高
- 97
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 30.77%
- 6ヶ月の変化
- 74.36%
- 1年の変化
- 58.14%
