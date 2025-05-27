Divisas / FURY
FURY: Fury Gold Mines Limited
0.68 USD 0.02 (2.86%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FURY de hoy ha cambiado un -2.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.66, mientras que el máximo ha alcanzado 0.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fury Gold Mines Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FURY News
- Is Fury Gold Mines (FURY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Fury reports promising lithium test results from Quebec discovery
- H.C. Wainwright raises Fury Gold Mines stock price target on Committee Bay drilling program
- Fury reports promising lithium drill results from Quebec project
- Fury Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
- Fury Announces Closing of Financing
- Fury Finalizes Drill Targeting at its Newly Acquired Sakami Gold Project
- Fury Announces Filing and Mailing of the Management Information Circular in Connection with its Annual Meeting of Shareholders
- Fury Announces 2025 Exploration Plans at Committee Bay
- Fury Announces C$4.3M Strategic Investment
Rango diario
0.66 0.71
Rango anual
0.35 0.73
- Cierres anteriores
- 0.70
- Open
- 0.69
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.66
- High
- 0.71
- Volumen
- 257
- Cambio diario
- -2.86%
- Cambio mensual
- 30.77%
- Cambio a 6 meses
- 74.36%
- Cambio anual
- 58.14%
