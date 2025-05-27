Währungen / FURY
FURY: Fury Gold Mines Limited
0.68 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FURY hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.66 bis zu einem Hoch von 0.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fury Gold Mines Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FURY News
- Is Fury Gold Mines (FURY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Fury reports promising lithium test results from Quebec discovery
- H.C. Wainwright raises Fury Gold Mines stock price target on Committee Bay drilling program
- Fury reports promising lithium drill results from Quebec project
- Fury Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
- Fury Announces Closing of Financing
- Fury Finalizes Drill Targeting at its Newly Acquired Sakami Gold Project
- Fury Announces Filing and Mailing of the Management Information Circular in Connection with its Annual Meeting of Shareholders
- Fury Announces 2025 Exploration Plans at Committee Bay
- Fury Announces C$4.3M Strategic Investment
Tagesspanne
0.66 0.70
Jahresspanne
0.35 0.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.68
- Eröffnung
- 0.70
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Tief
- 0.66
- Hoch
- 0.70
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 30.77%
- 6-Monatsänderung
- 74.36%
- Jahresänderung
- 58.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K