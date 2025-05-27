Devises / FURY
FURY: Fury Gold Mines Limited
0.69 USD 0.01 (1.47%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FURY a changé de 1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.66 et à un maximum de 0.72.
Suivez la dynamique Fury Gold Mines Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FURY Nouvelles
- Is Fury Gold Mines (FURY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Fury reports promising lithium test results from Quebec discovery
- H.C. Wainwright raises Fury Gold Mines stock price target on Committee Bay drilling program
- Fury reports promising lithium drill results from Quebec project
- Fury Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders
- Fury Announces Closing of Financing
- Fury Finalizes Drill Targeting at its Newly Acquired Sakami Gold Project
- Fury Announces Filing and Mailing of the Management Information Circular in Connection with its Annual Meeting of Shareholders
- Fury Announces 2025 Exploration Plans at Committee Bay
- Fury Announces C$4.3M Strategic Investment
Range quotidien
0.66 0.72
Range Annuel
0.35 0.73
- Clôture Précédente
- 0.68
- Ouverture
- 0.70
- Bid
- 0.69
- Ask
- 0.99
- Plus Bas
- 0.66
- Plus Haut
- 0.72
- Volume
- 195
- Changement quotidien
- 1.47%
- Changement Mensuel
- 32.69%
- Changement à 6 Mois
- 76.92%
- Changement Annuel
- 60.47%
20 septembre, samedi