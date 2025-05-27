시세섹션
통화 / FURY
주식로 돌아가기

FURY: Fury Gold Mines Limited

0.69 USD 0.01 (1.47%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FURY 환율이 오늘 1.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.66이고 고가는 0.72이었습니다.

Fury Gold Mines Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FURY News

일일 변동 비율
0.66 0.72
년간 변동
0.35 0.73
이전 종가
0.68
시가
0.70
Bid
0.69
Ask
0.99
저가
0.66
고가
0.72
볼륨
195
일일 변동
1.47%
월 변동
32.69%
6개월 변동
76.92%
년간 변동율
60.47%
20 9월, 토요일