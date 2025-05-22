Moedas / FORTY
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
139.45 USD 2.74 (2.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FORTY para hoje mudou para 2.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 139.45 e o mais alto foi 139.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FORTY Notícias
Faixa diária
139.45 139.45
Faixa anual
74.22 146.65
- Fechamento anterior
- 136.71
- Open
- 139.45
- Bid
- 139.45
- Ask
- 139.75
- Low
- 139.45
- High
- 139.45
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 2.00%
- Mudança mensal
- 8.10%
- Mudança de 6 meses
- 58.47%
- Mudança anual
- 74.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh