FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
137.24 USD 2.21 (1.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FORTYの今日の為替レートは、-1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり137.24の安値と137.24の高値で取引されました。
Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FORTY News
- Formula Systems stock hits 52-week high at 137.98 USD
- Needham downgrades Sapiens stock rating to Hold after Advent acquisition
- Advent to acquire Sapiens for $2.5 billion in all-cash deal
- Sapiens stock soars after report of Formula in talks to sell control
- Formula Systems stock hits 52-week high at 127.8 USD
- Formula Systems stock hits 52-week high at $116.06
- Formula Systems stock soars to 52-week high of $110.95
- Formula Systems Reports First Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
137.24 137.24
1年のレンジ
74.22 146.65
- 以前の終値
- 139.45
- 始値
- 137.24
- 買値
- 137.24
- 買値
- 137.54
- 安値
- 137.24
- 高値
- 137.24
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -1.58%
- 1ヶ月の変化
- 6.39%
- 6ヶ月の変化
- 55.95%
- 1年の変化
- 71.55%
