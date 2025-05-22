クォートセクション
通貨 / FORTY
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares

137.24 USD 2.21 (1.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FORTYの今日の為替レートは、-1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり137.24の安値と137.24の高値で取引されました。

Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
137.24 137.24
1年のレンジ
74.22 146.65
以前の終値
139.45
始値
137.24
買値
137.24
買値
137.54
安値
137.24
高値
137.24
出来高
1
1日の変化
-1.58%
1ヶ月の変化
6.39%
6ヶ月の変化
55.95%
1年の変化
71.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K