КотировкиРазделы
Валюты / FORTY
Назад в Рынок акций США

FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares

139.45 USD 2.74 (2.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FORTY за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.45, а максимальная — 139.45.

Следите за динамикой Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FORTY

Дневной диапазон
139.45 139.45
Годовой диапазон
74.22 146.65
Предыдущее закрытие
136.71
Open
139.45
Bid
139.45
Ask
139.75
Low
139.45
High
139.45
Объем
1
Дневное изменение
2.00%
Месячное изменение
8.10%
6-месячное изменение
58.47%
Годовое изменение
74.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.