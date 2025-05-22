Валюты / FORTY
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
139.45 USD 2.74 (2.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FORTY за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.45, а максимальная — 139.45.
Следите за динамикой Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FORTY
- Formula Systems stock hits 52-week high at 137.98 USD
- Needham downgrades Sapiens stock rating to Hold after Advent acquisition
- Advent to acquire Sapiens for $2.5 billion in all-cash deal
- Sapiens stock soars after report of Formula in talks to sell control
- Formula Systems stock hits 52-week high at 127.8 USD
- Formula Systems stock hits 52-week high at $116.06
- Formula Systems stock soars to 52-week high of $110.95
- Formula Systems Reports First Quarter 2025 Financial Results
Дневной диапазон
139.45 139.45
Годовой диапазон
74.22 146.65
- Предыдущее закрытие
- 136.71
- Open
- 139.45
- Bid
- 139.45
- Ask
- 139.75
- Low
- 139.45
- High
- 139.45
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.00%
- Месячное изменение
- 8.10%
- 6-месячное изменение
- 58.47%
- Годовое изменение
- 74.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.