Divisas / FORTY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
139.45 USD 2.74 (2.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FORTY de hoy ha cambiado un 2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 139.45, mientras que el máximo ha alcanzado 139.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORTY News
- Formula Systems stock hits 52-week high at 137.98 USD
- Needham downgrades Sapiens stock rating to Hold after Advent acquisition
- Advent to acquire Sapiens for $2.5 billion in all-cash deal
- Sapiens stock soars after report of Formula in talks to sell control
- Formula Systems stock hits 52-week high at 127.8 USD
- Formula Systems stock hits 52-week high at $116.06
- Formula Systems stock soars to 52-week high of $110.95
- Formula Systems Reports First Quarter 2025 Financial Results
Rango diario
139.45 139.45
Rango anual
74.22 146.65
- Cierres anteriores
- 136.71
- Open
- 139.45
- Bid
- 139.45
- Ask
- 139.75
- Low
- 139.45
- High
- 139.45
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 2.00%
- Cambio mensual
- 8.10%
- Cambio a 6 meses
- 58.47%
- Cambio anual
- 74.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B