Dövizler / FORTY
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
138.42 USD 1.18 (0.86%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FORTY fiyatı bugün 0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 138.42 ve Yüksek fiyatı olarak 138.42 aralığında işlem gördü.
Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORTY haberleri
Günlük aralık
138.42 138.42
Yıllık aralık
74.22 146.65
- Önceki kapanış
- 137.24
- Açılış
- 138.42
- Satış
- 138.42
- Alış
- 138.72
- Düşük
- 138.42
- Yüksek
- 138.42
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.86%
- Aylık değişim
- 7.30%
- 6 aylık değişim
- 57.30%
- Yıllık değişim
- 73.03%
21 Eylül, Pazar