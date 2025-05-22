Devises / FORTY
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
138.42 USD 1.18 (0.86%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FORTY a changé de 0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 138.42 et à un maximum de 138.42.
Suivez la dynamique Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORTY Nouvelles
- Formula Systems stock hits 52-week high at 137.98 USD
- Needham downgrades Sapiens stock rating to Hold after Advent acquisition
- Advent to acquire Sapiens for $2.5 billion in all-cash deal
- Sapiens stock soars after report of Formula in talks to sell control
- Formula Systems stock hits 52-week high at 127.8 USD
- Formula Systems stock hits 52-week high at $116.06
- Formula Systems stock soars to 52-week high of $110.95
- Formula Systems Reports First Quarter 2025 Financial Results
Range quotidien
138.42 138.42
Range Annuel
74.22 146.65
- Clôture Précédente
- 137.24
- Ouverture
- 138.42
- Bid
- 138.42
- Ask
- 138.72
- Plus Bas
- 138.42
- Plus Haut
- 138.42
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.86%
- Changement Mensuel
- 7.30%
- Changement à 6 Mois
- 57.30%
- Changement Annuel
- 73.03%
20 septembre, samedi