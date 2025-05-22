CotationsSections
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares

138.42 USD 1.18 (0.86%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FORTY a changé de 0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 138.42 et à un maximum de 138.42.

Suivez la dynamique Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
138.42 138.42
Range Annuel
74.22 146.65
Clôture Précédente
137.24
Ouverture
138.42
Bid
138.42
Ask
138.72
Plus Bas
138.42
Plus Haut
138.42
Volume
1
Changement quotidien
0.86%
Changement Mensuel
7.30%
Changement à 6 Mois
57.30%
Changement Annuel
73.03%
