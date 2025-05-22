Valute / FORTY
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
138.42 USD 1.18 (0.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FORTY ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 138.42 e ad un massimo di 138.42.
Segui le dinamiche di Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
138.42 138.42
Intervallo Annuale
74.22 146.65
- Chiusura Precedente
- 137.24
- Apertura
- 138.42
- Bid
- 138.42
- Ask
- 138.72
- Minimo
- 138.42
- Massimo
- 138.42
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.86%
- Variazione Mensile
- 7.30%
- Variazione Semestrale
- 57.30%
- Variazione Annuale
- 73.03%
20 settembre, sabato