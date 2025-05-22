KurseKategorien
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares

137.24 USD 2.21 (1.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FORTY hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 137.24 bis zu einem Hoch von 137.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
137.24 137.24
Jahresspanne
74.22 146.65
Vorheriger Schlusskurs
139.45
Eröffnung
137.24
Bid
137.24
Ask
137.54
Tief
137.24
Hoch
137.24
Volumen
1
Tagesänderung
-1.58%
Monatsänderung
6.39%
6-Monatsänderung
55.95%
Jahresänderung
71.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K