Währungen / FORTY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
137.24 USD 2.21 (1.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FORTY hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 137.24 bis zu einem Hoch von 137.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORTY News
- Formula Systems stock hits 52-week high at 137.98 USD
- Needham downgrades Sapiens stock rating to Hold after Advent acquisition
- Advent to acquire Sapiens for $2.5 billion in all-cash deal
- Sapiens stock soars after report of Formula in talks to sell control
- Formula Systems stock hits 52-week high at 127.8 USD
- Formula Systems stock hits 52-week high at $116.06
- Formula Systems stock soars to 52-week high of $110.95
- Formula Systems Reports First Quarter 2025 Financial Results
Tagesspanne
137.24 137.24
Jahresspanne
74.22 146.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 139.45
- Eröffnung
- 137.24
- Bid
- 137.24
- Ask
- 137.54
- Tief
- 137.24
- Hoch
- 137.24
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.58%
- Monatsänderung
- 6.39%
- 6-Monatsänderung
- 55.95%
- Jahresänderung
- 71.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K