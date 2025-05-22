货币 / FORTY
FORTY: Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares
139.45 USD 2.74 (2.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FORTY汇率已更改2.00%。当日，交易品种以低点139.45和高点139.45进行交易。
关注Formula Systems (1985) Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FORTY新闻
日范围
139.45 139.45
年范围
74.22 146.65
- 前一天收盘价
- 136.71
- 开盘价
- 139.45
- 卖价
- 139.45
- 买价
- 139.75
- 最低价
- 139.45
- 最高价
- 139.45
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.00%
- 月变化
- 8.10%
- 6个月变化
- 58.47%
- 年变化
- 74.31%
