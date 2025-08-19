Moedas / FN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FN: Fabrinet
366.00 USD 7.26 (2.02%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FN para hoje mudou para 2.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 362.00 e o mais alto foi 367.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Fabrinet. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FN Notícias
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Fabrinet EVP Archer sells $1.18 million in shares
- Fabrinet stock hits all-time high at 360.43 USD
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Fabrinet stock hits all-time high at 356.82 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Fabrinet recent pullback offers entry point into AI-linked growth
- JPMorgan upgrades Fabrinet stock rating to Overweight on AI infrastructure growth
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Fabrinet: Record Revenue, Strong Growth, Yet Price Collapse (NYSE:FN)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- These Analysts Increase Their Forecasts On Fabrinet After Upbeat Q4 Results - Fabrinet (NYSE:FN)
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Wall Street Lunch: SPAC-King Returns With New Blank-Check Deal
Faixa diária
362.00 367.47
Faixa anual
148.55 380.01
- Fechamento anterior
- 358.74
- Open
- 363.27
- Bid
- 366.00
- Ask
- 366.30
- Low
- 362.00
- High
- 367.47
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 2.02%
- Mudança mensal
- 15.28%
- Mudança de 6 meses
- 86.13%
- Mudança anual
- 54.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh