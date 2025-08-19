KurseKategorien
FN: Fabrinet

378.12 USD 19.38 (5.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FN hat sich für heute um 5.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 362.00 bis zu einem Hoch von 381.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fabrinet-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
362.00 381.66
Jahresspanne
148.55 381.66
Vorheriger Schlusskurs
358.74
Eröffnung
363.27
Bid
378.12
Ask
378.42
Tief
362.00
Hoch
381.66
Volumen
1.127 K
Tagesänderung
5.40%
Monatsänderung
19.09%
6-Monatsänderung
92.29%
Jahresänderung
60.11%
