FN: Fabrinet
378.12 USD 19.38 (5.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FN hat sich für heute um 5.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 362.00 bis zu einem Hoch von 381.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fabrinet-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
362.00 381.66
Jahresspanne
148.55 381.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 358.74
- Eröffnung
- 363.27
- Bid
- 378.12
- Ask
- 378.42
- Tief
- 362.00
- Hoch
- 381.66
- Volumen
- 1.127 K
- Tagesänderung
- 5.40%
- Monatsänderung
- 19.09%
- 6-Monatsänderung
- 92.29%
- Jahresänderung
- 60.11%
