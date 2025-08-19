Divisas / FN
FN: Fabrinet
358.74 USD 3.38 (0.95%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FN de hoy ha cambiado un 0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 348.01, mientras que el máximo ha alcanzado 361.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fabrinet. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
348.01 361.42
Rango anual
148.55 380.01
- Cierres anteriores
- 355.36
- Open
- 357.43
- Bid
- 358.74
- Ask
- 359.04
- Low
- 348.01
- High
- 361.42
- Volumen
- 899
- Cambio diario
- 0.95%
- Cambio mensual
- 12.99%
- Cambio a 6 meses
- 82.43%
- Cambio anual
- 51.90%
