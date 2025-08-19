CotizacionesSecciones
FN: Fabrinet

358.74 USD 3.38 (0.95%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FN de hoy ha cambiado un 0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 348.01, mientras que el máximo ha alcanzado 361.42.

Rango diario
348.01 361.42
Rango anual
148.55 380.01
Cierres anteriores
355.36
Open
357.43
Bid
358.74
Ask
359.04
Low
348.01
High
361.42
Volumen
899
Cambio diario
0.95%
Cambio mensual
12.99%
Cambio a 6 meses
82.43%
Cambio anual
51.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B