通貨 / FN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FN: Fabrinet
378.12 USD 19.38 (5.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNの今日の為替レートは、5.40%変化しました。日中、通貨は1あたり362.00の安値と381.66の高値で取引されました。
Fabrinetダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FN News
- Can Data Center Interconnect Fuel Fresh Upside for FN Stock?
- ファブリネット株、380.26ドルの史上最高値を記録
- Fabrinet stock reaches all-time high of 380.26 USD
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Fabrinet EVP Archer sells $1.18 million in shares
- Fabrinet stock hits all-time high at 360.43 USD
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Fabrinet stock hits all-time high at 356.82 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Fabrinet recent pullback offers entry point into AI-linked growth
- JPMorgan upgrades Fabrinet stock rating to Overweight on AI infrastructure growth
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Fabrinet: Record Revenue, Strong Growth, Yet Price Collapse (NYSE:FN)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
1日のレンジ
362.00 381.66
1年のレンジ
148.55 381.66
- 以前の終値
- 358.74
- 始値
- 363.27
- 買値
- 378.12
- 買値
- 378.42
- 安値
- 362.00
- 高値
- 381.66
- 出来高
- 1.127 K
- 1日の変化
- 5.40%
- 1ヶ月の変化
- 19.09%
- 6ヶ月の変化
- 92.29%
- 1年の変化
- 60.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K