クォートセクション
通貨 / FN
株に戻る

FN: Fabrinet

378.12 USD 19.38 (5.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNの今日の為替レートは、5.40%変化しました。日中、通貨は1あたり362.00の安値と381.66の高値で取引されました。

Fabrinetダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FN News

1日のレンジ
362.00 381.66
1年のレンジ
148.55 381.66
以前の終値
358.74
始値
363.27
買値
378.12
買値
378.42
安値
362.00
高値
381.66
出来高
1.127 K
1日の変化
5.40%
1ヶ月の変化
19.09%
6ヶ月の変化
92.29%
1年の変化
60.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K