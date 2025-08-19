통화 / FN
FN: Fabrinet
383.14 USD 5.02 (1.33%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FN 환율이 오늘 1.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 370.86이고 고가는 384.48이었습니다.
Fabrinet 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FN News
- Can Data Center Interconnect Fuel Fresh Upside for FN Stock?
- 파브리넷 주가, 사상 최고치인 380.26달러 기록
- Fabrinet stock reaches all-time high of 380.26 USD
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Fabrinet EVP Archer sells $1.18 million in shares
- Fabrinet stock hits all-time high at 360.43 USD
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Fabrinet stock hits all-time high at 356.82 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Fabrinet recent pullback offers entry point into AI-linked growth
- JPMorgan upgrades Fabrinet stock rating to Overweight on AI infrastructure growth
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Fabrinet: Record Revenue, Strong Growth, Yet Price Collapse (NYSE:FN)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
일일 변동 비율
370.86 384.48
년간 변동
148.55 384.48
- 이전 종가
- 378.12
- 시가
- 375.35
- Bid
- 383.14
- Ask
- 383.44
- 저가
- 370.86
- 고가
- 384.48
- 볼륨
- 639
- 일일 변동
- 1.33%
- 월 변동
- 20.67%
- 6개월 변동
- 94.84%
- 년간 변동율
- 62.23%
