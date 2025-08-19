FiyatlarBölümler
Dövizler / FN
Geri dön - Hisse senetleri

FN: Fabrinet

383.14 USD 5.02 (1.33%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FN fiyatı bugün 1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 370.86 ve Yüksek fiyatı olarak 384.48 aralığında işlem gördü.

Fabrinet hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FN haberleri

Günlük aralık
370.86 384.48
Yıllık aralık
148.55 384.48
Önceki kapanış
378.12
Açılış
375.35
Satış
383.14
Alış
383.44
Düşük
370.86
Yüksek
384.48
Hacim
639
Günlük değişim
1.33%
Aylık değişim
20.67%
6 aylık değişim
94.84%
Yıllık değişim
62.23%
21 Eylül, Pazar