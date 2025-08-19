Dövizler / FN
FN: Fabrinet
383.14 USD 5.02 (1.33%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FN fiyatı bugün 1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 370.86 ve Yüksek fiyatı olarak 384.48 aralığında işlem gördü.
Fabrinet hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
370.86 384.48
Yıllık aralık
148.55 384.48
- Önceki kapanış
- 378.12
- Açılış
- 375.35
- Satış
- 383.14
- Alış
- 383.44
- Düşük
- 370.86
- Yüksek
- 384.48
- Hacim
- 639
- Günlük değişim
- 1.33%
- Aylık değişim
- 20.67%
- 6 aylık değişim
- 94.84%
- Yıllık değişim
- 62.23%
21 Eylül, Pazar