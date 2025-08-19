Valute / FN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FN: Fabrinet
383.14 USD 5.02 (1.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FN ha avuto una variazione del 1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 370.86 e ad un massimo di 384.48.
Segui le dinamiche di Fabrinet. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FN News
- Can Data Center Interconnect Fuel Fresh Upside for FN Stock?
- Il titolo di Fabrinet raggiunge il massimo storico di 380,26 USD
- Fabrinet stock reaches all-time high of 380.26 USD
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Fabrinet EVP Archer sells $1.18 million in shares
- Fabrinet stock hits all-time high at 360.43 USD
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Fabrinet stock hits all-time high at 356.82 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Fabrinet recent pullback offers entry point into AI-linked growth
- JPMorgan upgrades Fabrinet stock rating to Overweight on AI infrastructure growth
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Fabrinet: Record Revenue, Strong Growth, Yet Price Collapse (NYSE:FN)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
Intervallo Giornaliero
370.86 384.48
Intervallo Annuale
148.55 384.48
- Chiusura Precedente
- 378.12
- Apertura
- 375.35
- Bid
- 383.14
- Ask
- 383.44
- Minimo
- 370.86
- Massimo
- 384.48
- Volume
- 639
- Variazione giornaliera
- 1.33%
- Variazione Mensile
- 20.67%
- Variazione Semestrale
- 94.84%
- Variazione Annuale
- 62.23%
20 settembre, sabato