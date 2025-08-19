QuotazioniSezioni
FN: Fabrinet

383.14 USD 5.02 (1.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FN ha avuto una variazione del 1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 370.86 e ad un massimo di 384.48.

Segui le dinamiche di Fabrinet. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
370.86 384.48
Intervallo Annuale
148.55 384.48
Chiusura Precedente
378.12
Apertura
375.35
Bid
383.14
Ask
383.44
Minimo
370.86
Massimo
384.48
Volume
639
Variazione giornaliera
1.33%
Variazione Mensile
20.67%
Variazione Semestrale
94.84%
Variazione Annuale
62.23%
20 settembre, sabato