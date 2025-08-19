货币 / FN
FN: Fabrinet
355.36 USD 3.30 (0.92%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FN汇率已更改-0.92%。当日，交易品种以低点354.91和高点366.97进行交易。
关注Fabrinet动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
354.91 366.97
年范围
148.55 380.01
- 前一天收盘价
- 358.66
- 开盘价
- 358.66
- 卖价
- 355.36
- 买价
- 355.66
- 最低价
- 354.91
- 最高价
- 366.97
- 交易量
- 1.655 K
- 日变化
- -0.92%
- 月变化
- 11.92%
- 6个月变化
- 80.72%
- 年变化
- 50.47%
