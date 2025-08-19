Devises / FN
FN: Fabrinet
383.14 USD 5.02 (1.33%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FN a changé de 1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 370.86 et à un maximum de 384.48.
Suivez la dynamique Fabrinet. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FN Nouvelles
- Can Data Center Interconnect Fuel Fresh Upside for FN Stock?
- L’action Fabrinet atteint un niveau historique de 380,26 USD
- Fabrinet stock reaches all-time high of 380.26 USD
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- Fabrinet EVP Archer sells $1.18 million in shares
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Fabrinet recent pullback offers entry point into AI-linked growth
- JPMorgan upgrades Fabrinet stock rating to Overweight on AI infrastructure growth
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Fabrinet: Record Revenue, Strong Growth, Yet Price Collapse (NYSE:FN)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
Range quotidien
370.86 384.48
Range Annuel
148.55 384.48
- Clôture Précédente
- 378.12
- Ouverture
- 375.35
- Bid
- 383.14
- Ask
- 383.44
- Plus Bas
- 370.86
- Plus Haut
- 384.48
- Volume
- 639
- Changement quotidien
- 1.33%
- Changement Mensuel
- 20.67%
- Changement à 6 Mois
- 94.84%
- Changement Annuel
- 62.23%
20 septembre, samedi