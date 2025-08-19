Валюты / FN
FN: Fabrinet
355.36 USD 3.30 (0.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FN за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 354.91, а максимальная — 366.97.
Следите за динамикой Fabrinet. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FN
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Fabrinet vs. TE Connectivity: Which Electronics Stock is the Better Buy?
- Fabrinet EVP Archer sells $1.18 million in shares
- Fabrinet stock hits all-time high at 360.43 USD
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Fabrinet stock hits all-time high at 356.82 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Fabrinet recent pullback offers entry point into AI-linked growth
- JPMorgan upgrades Fabrinet stock rating to Overweight on AI infrastructure growth
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Fabrinet: Record Revenue, Strong Growth, Yet Price Collapse (NYSE:FN)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- These Analysts Increase Their Forecasts On Fabrinet After Upbeat Q4 Results - Fabrinet (NYSE:FN)
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Wall Street Lunch: SPAC-King Returns With New Blank-Check Deal
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
Дневной диапазон
354.91 366.97
Годовой диапазон
148.55 380.01
- Предыдущее закрытие
- 358.66
- Open
- 358.66
- Bid
- 355.36
- Ask
- 355.66
- Low
- 354.91
- High
- 366.97
- Объем
- 1.655 K
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 11.92%
- 6-месячное изменение
- 80.72%
- Годовое изменение
- 50.47%
