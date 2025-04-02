Moedas / FLWS
FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A
5.75 USD 0.50 (9.52%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLWS para hoje mudou para 9.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.29 e o mais alto foi 5.85.
Veja a dinâmica do par de moedas 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FLWS Notícias
- 1-800-Flowers.com Reports Results
- 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 1-800-Flowers.com (FLWS) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
- 1-800-FLOWERS.COM shares tumble as Q4 losses widen
- 1-800 FLOWERS.COM earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- 1-800-Flowers Stock: Shifting Consumption Patterns Exacerbates Financial Deterioration
- 1-800-Flowers sees $264,421 in stock purchases by major shareholders
- Monday’s Top Insider Trades: Executives Make Strategic Moves
- 1 800 flowers sees $759,096 stock purchase by major shareholder
Faixa diária
5.29 5.85
Faixa anual
3.90 9.24
- Fechamento anterior
- 5.25
- Open
- 5.34
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Low
- 5.29
- High
- 5.85
- Volume
- 605
- Mudança diária
- 9.52%
- Mudança mensal
- 5.31%
- Mudança de 6 meses
- -2.54%
- Mudança anual
- -26.75%
