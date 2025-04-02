Valute / FLWS
FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A
5.54 USD 0.11 (1.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLWS ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.48 e ad un massimo di 5.73.
Segui le dinamiche di 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FLWS News
Intervallo Giornaliero
5.48 5.73
Intervallo Annuale
3.90 9.24
- Chiusura Precedente
- 5.65
- Apertura
- 5.65
- Bid
- 5.54
- Ask
- 5.84
- Minimo
- 5.48
- Massimo
- 5.73
- Volume
- 766
- Variazione giornaliera
- -1.95%
- Variazione Mensile
- 1.47%
- Variazione Semestrale
- -6.10%
- Variazione Annuale
- -29.43%
21 settembre, domenica