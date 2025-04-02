QuotazioniSezioni
Valute / FLWS
Tornare a Azioni

FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A

5.54 USD 0.11 (1.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLWS ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.48 e ad un massimo di 5.73.

Segui le dinamiche di 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.48 5.73
Intervallo Annuale
3.90 9.24
Chiusura Precedente
5.65
Apertura
5.65
Bid
5.54
Ask
5.84
Minimo
5.48
Massimo
5.73
Volume
766
Variazione giornaliera
-1.95%
Variazione Mensile
1.47%
Variazione Semestrale
-6.10%
Variazione Annuale
-29.43%
21 settembre, domenica