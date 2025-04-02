货币 / FLWS
FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A
5.48 USD 0.15 (2.81%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLWS汇率已更改2.81%。当日，交易品种以低点5.32和高点5.56进行交易。
关注1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.32 5.56
年范围
3.90 9.24
- 前一天收盘价
- 5.33
- 开盘价
- 5.40
- 卖价
- 5.48
- 买价
- 5.78
- 最低价
- 5.32
- 最高价
- 5.56
- 交易量
- 359
- 日变化
- 2.81%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- -7.12%
- 年变化
- -30.19%
