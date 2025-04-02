Divisas / FLWS
FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A
5.25 USD 0.08 (1.50%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FLWS de hoy ha cambiado un -1.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.19, mientras que el máximo ha alcanzado 5.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
5.19 5.61
Rango anual
3.90 9.24
- Cierres anteriores
- 5.33
- Open
- 5.33
- Bid
- 5.25
- Ask
- 5.55
- Low
- 5.19
- High
- 5.61
- Volumen
- 945
- Cambio diario
- -1.50%
- Cambio mensual
- -3.85%
- Cambio a 6 meses
- -11.02%
- Cambio anual
- -33.12%
